На фондовом рынке началось запоздалое ралли

Украинский фондовый рынок начал новый год продолжительным бурным ростом. С одной стороны, это объясняется рядом внешних новостей, с другой – покупкой Россией «Индустриального cоюза Донбасса». Последняя новость, пусть и неоднозначная, вызвала интерес покупателей ценных бумаг к металлургическим предприятиям – базовому сектору сектору отечественного фондового рынка. Кроме того, рынок, по-видимому, решил отыграть падение последних месяцев ушедшего года.

Прошедшая неделя на украинских биржах в связи с праздниками проходила в «урезанном» режиме. Рынок работал всего два дня. Тем не менее, даже в праздничные дни украинские акции вызывали интерес инвесторов на иностранных биржах. В частности, по информации старшего аналитика компании Phoenix Capital Андрея Нестерука, 4 января бумаги девелопера недвижимости "XXI век" привлекли внимание участников рынка после того, как торговля ими была возобновлена на Лондонской бирже. В этот день данная акция выросла на 23,3%, при этом на бирже было продано 3% акций компании. Тогда же резко выросли и акции Regal Petroleum (+7,5%) благодаря повышению цены на нефть. Ferrexpo (+2,4%) при этом практически вернулся к максимумам прошлого года. Производитель сахара Astarta (+5,0%) также оказался среди лидеров роста 4 января, однако объемы торгов этой бумагой были незначительными. Продолжал наблюдаться значительный интерес покупателей и к MCB Agricole (без изменений), однако из-за широкого спрэда в тот день по данной бумаге не было заключено ни одной сделки.

На следующий день, 5 января, украинские акции на иностранных биржах продолжили рост из-за удорожания сырьевых товаров и выхода позитивной статистики по производственному индексу в США. В этот же день прошли торги и на отечественных биржах, по результатам которых котировки украинских эмитентов показали значительный подъем. Индекс ПФТС 5 декабря повысился на 2,17% – до 585,36 пункта. В свою очередь, индекс Украинской биржи в тот день вырос на 2,78% – до 1495,93 пункта. Однако объем торгов на обеих площадках был невысоким.

По словам А.Нестерука, 5 января наиболее торгуемыми были бумаги Алчевского меткомбината (+7,23%), «Азовстали» (+2,67%) и Енакиевского метзавода (+2,97%). Рост акций Алчевского металлургического комбината вызван слухами о том, что его материнская компания «Индустриальный союз Донбасса» будет куплена российским «Внешэкономбанком».

«Слухи» подтвердились, и новость о продаже контрольного пакета акций ИСД стала осоновным двигателем украинского рынка ценных бумаг на протяжении последней недели. На фоне этого события рост фондового рынка продолжается и в настоящее время.

6 января украинские индексы продолжили значительный подъем. Так, индекс ПФТС по итогам повысился на 1,61% до 594,80 пункта. Индекс Украинской биржи также вырос - на 2,25% до 1529,58 пункта. При этом объем торгов на обеих площадках попрежнему оставался низким.

После двух дней торгов, первых в новом году, на украинском рынке снова последовали праздничные дни - Рождественские выходные продлились до конца прошлой недели. Торги возобновились в начале нынешней недели. При этом позитивные настроения на рынке только усилились, а ценные бумаги продолжили дорожать, что дало экспертам основания говорить о начале ралли, которого мы так и не дождались в конце прошлого года.

А.Нестерук считает, что в понедельник, 11 января, на украинском фондовом рынке началось ралли. Причиной для роста фондовых рынков как в Украине, так и во всем мире послужил выход позитивных статистических данных по внешней торговле в Китае. Объем экспорта китайских товаров в декабре вырос на 17,7%, в результате чего эта страна, оставив позади Германию, стала крупнейшим экспортером в мире, подчеркнул аналитик. А.Нестерук уверен, что данная новость явилась свидетельством восстановления темпов роста мировой экономики.

Во время праздников в Украине международные фондовые биржи продолжали полноценно работать и демонстрировать ощутимый рост.

Так, аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав Зеленецкий отмечает: «Пока мы отдыхали, американский индекс S&P 500 сумел продемонстрировать трехдневный рост, дойдя практически до отметки 1145, что, конечно же, является позитивным сигналом для украинских индексов.

Росту мировых площадок способствовал выход ряда довольно важной и противоречивой статистики. По словам С.Зеленецкого, макростатистика из США на минувшей неделе оказалась разнонаправленной. Данные по рынку недвижимости в ноябре разочаровали, оптовые запасы за этот же период выросли на 1,5%, хотя ожидалось сокращения на 0,3%, запасы нефти в последнюю неделю 2009 года выросли на 1.329 млн. баррелей (прогноз +0,2 млн.). Поддержку же рынкам оказала статистика по производственным заказам в ноябре (+1,1%), количеству созданных рабочих мест и уровню безработицы, который в декабре не изменился (10%).

Аналитик также напомнил, что цены на нефть 6-8 января сумели вскарабкаться на новые вершины, однако нефть похоже также приблизилась к локальному максимуму. Умеренно позитивной новостью для Украины является то, что «Нафтогаз» вовремя рассчитался за российский газ за декабрь.

Добавим, что информация об отсутствии у Украины долга за газ все же не оказала существенного влияния на котировки отечественных акций, так как данный сценарий был ожидаемым в свете отсутствия проблем с оплатой «голубого топлива» в течение уже продолжительного периода. Тем более, что Юлия Тимошенко как кандидат в Президенты не могла допустить очередных газовых неурядиц практически накануне выборов.

Несмотря на бурный рост мировых и укранских индексов, стоит отметить, что ралли все же – явление временное. Для долгосрочного роста необходимы фундамент попрочнее, построенный на более устойчивых, чем в настоящее время, экономических факторах. Так, 11 января мировые биржи поумерили пыл и продемонстировали менее значительный, нежели в предыдущие дни, подъем.

Как сообщил стратег стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин, по итогам торгов понедельника индекс DJIA вырос на 0,4% до 10664 пунктов, индекс S&P 500 подрос на 0,1% до 1147 пунктов. При этом ключевые европейские индексы закрылись без изменений: DAX на уровне 6040 пунктов, DJ Stoxx 600 на уровне 259 пунктов, добавил он.

Начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав Стельмах считает, что «фондовые рынки продолжают толочь воду в ступе, а тяга к риску среди инвесторов постепенно возвращается».

По-видимому, о долгосрочной преспективе рынков акций говорить действительно преждевременно. Кратокосрочная же перспектива и, в частности, вероятность продолжения ралли, будут зависеть ожидающейся в ближайшие дни статистики.

В.Стельмах назвал ключевые события текущей недели, которым стоит уделить внимание. Так, 12 января ожидается выход данных по дефициту торгового баланса по США за ноябрь. 14 января Центробанк Объединенной Европы должен принять решение по процентным ставкам и динамика розничных продаж по США за декабрь. Кроме того, 15 января должна быть обнародована важнейшая статистика по потребительской инфляции в США за декабрь прошлого года.

К.Литвин также подчеркивает, что на этой неделе мировые фондовые рынки ожидают ряд ключевых отчетов «голубых фишек» в банковском и промышленном секторах, которые должны оказать влияние на движение индексов.

Пока можно констатировать, что ралли на украинском рынке ценных бумаг мы вроде бы дождались. Но что дальше?

С.Зеленецкий считает, что опираясь на технический анализ, можно сказать, что индекс S&P 500, похоже, подходит к зоне перекуплености. Кроме того, на пути у S&P 500 психологическая отметка 1150 пунктов.

А.Нестерук разделяет такую точку зрения. Аналитик ожидает дальнейшего роста украинского фондового рынка. Тем не менее, уже к концу текущей недели он прогнозирует приостановление ралли на западных рынках и как следствие – снижение темпов роста отечественных индексов.

Конъюнктура на мировых рынках в настоящее время весьма противоречива. Дальнейшие перспективы туманны. Остается ждать восстановления мировой экономики после кризиса, а также результатов президентских выборов в Украине и, как следствие, устойчивой экономической политики и продолжения реформ. Будем надеяться…

Владимир Оранский (УНИАН)