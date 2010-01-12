Американские фондовые индексы снижаются

Ведущие американские фондовые индексы во вторник снижаются на фоне меньшей, чем ожидалось, прибыли крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc. по итогам четвертого квартала, а также из-за решения властей Китая повысить требования к банковским резервам, сообщает РИА Новости.

В первые минуты торгов во вторник в Нью-Йорке индекс DJIA уменьшился на 0,36% - до 10625,37 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,41% и опустился до отметки 1142,30 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ в минусе на 0,65% и составляет 2297,49 пункта.