Эксперт: отчетность мировых корпораций разочаровывает

Разочаровывающая прибыль Alcoa негативно отразилась 12 января на американских и европейских площадках, что, в свою очередь, давило на украинский фондовый рынок.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, украинские индексы сегодня упали на фоне негативной динамики с мировых фондовых рынков после выхода квартального отчета крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc. Однако торговая активность на протяжении дня находилась на высоком уровне, подчеркнул он.

К.ЛИТВИН отметил, что среди голубых фишек лидером торгов снова стали акции Алчевского меткомбината, подорожавшие еще на 2,9% по итогам дня. Аутсайдерами же оказались акции «Райффайзен Банка Аваль» и «Укрсоцбанка», потерявшие соответственно 1,7% и 2%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 12 января, снизился на 0,11% – до 611,27 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 76 млн. 95 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,79% – до 1577,22 пункта. Общий объем торгов составил 29 млн. 429,5 тыс. грн.