На европейских фондовых рынках пессимистичные настроения

Во вторник, 12 января, на европейских фондовых рынках преобладали пессимистичные настроения.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, «необоснованное ралли, которое началось после новогодних праздников и продолжалось последние несколько дней, вчера ознаменовалось коррекцией на западных площадках». Вслед за ними пошел на снижение и украинский рынок акций, подчеркнул аналитик.

Как сообщил А.НЕСТЕРУК, рост показали только несколько бумаг: Алчевского меткомбината (+2,89%), продолжая отыгрывать новость о продаже корпорации «Индустриальный союз Донбасса», а также Стахановского вагоностроительного завод (+4,05%). Последний, помимо известий об увеличении собственного производства, также подрос на заявлениях «Азовмаша» об ожидании роста заказов в вагоностроении в 2010 году, отметил аналитик.

Кроме того, по информации А.НЕСТЕРУКА, наиболее ликвидные украинские акции на иностранных биржах вчера тоже корректировались вслед за европейскими индексами. Он сообщил, что Regal Petroleum (-1,8%) и JKX Oil and Gas (-3,3%) стали лидерами падения среди голубых фишек. Росли только акции другой компании, занимающейся добычей газа - Cadogan Petroleum (+2.9%), отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 12 января, снизился на 0,11% – до 611,27 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 76 млн. 95 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,79% – до 1577,22 пункта. Общий объем торгов составил 29 млн. 429,5 тыс. грн.