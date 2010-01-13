Эксперт: падение украинских акций началось после снижения в Европе

Падение цен на украинские акции вчера началось после того как европейские площадки открылись в «минусе».

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, во вторник, 12 января, активность торгов осталась высокой – общий объем состави 44 млн. грн. Аналитик подчеркнул, что снова большой спрос был на бумаги Алчевского меткомбината (+2,41%), которые продолжают расти после выхода новости о продаже ИСД. Помимо этого, напомнил А.НЕСТЕРУК, владелец компании «Азовмаш» Александр САВЧУК заявил, что восстановление украинского вагоностроения происходит рекордными темпами. Эта новость стала причиной роста акций Стахановского вагоностроительного завода (+1,22%), сообщил аналитик.

Как отметил А.НЕСТЕРУК, бумаги ММК им. Ильича (+10,37%) вчера выросли на фоне высокого спроса на акции украинских металлургических предприятий. При этом большинство голубых фишек торговались в минусе, сообщил аналитик. Лидерами падения стали бумаги «Захидэнерго» (-3,46%) и «Укрсоцбанка» (-2,00%), добавил он.

По информации аналитика, цены на украинские акции на иностранных биржах вчера практически не изменились. Он отметил, что только бумаги Astarta (+4,1%) торговались в «плюсе», в то время как больше всего упали цены на акции JKX (-2,5%).

А.НЕСТЕРУК сообщил, что активность торгов на украинском рынке еврооблигаций во вторник была высокой. По его словам, росли суверенные облигации, особенно краткосрочные. Также значительное количество сделок заключалось по бумагам банковского сектора, где росли облигации «Укрэксимбанка», «Альфа банка Украина», «Приватбанка» и «Vab банка», отметил аналитик. В корпоративном секторе спрос был на бумаги «Нафтогаза» и МХП, однако цены к закрытию не изменились, добавил он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 12 января, снизился на 0,11% – до 611,27 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 76 млн. 95 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,79% – до 1577,22 пункта. Общий объем торгов составил 29 млн. 429,5 тыс. грн.