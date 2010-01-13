Фондовый рынок уже исчерпал эффект от продажи ИСД

Украинский фондовый рынок окончательно исчерпал эффект от продажи корпорации "Индустриальный союз Донбасса" российским бизнесменам. Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной компании Foyil Securities.

Как отмечается в отчете, несмотря на продолжающийся вчера рост Алчевского металлургического комбината, акции которого на Украинской бирже подорожали еще на 2,6%, большинство эмитентов "вернулись в реальность".

В пятерке лидеров по итогам вчерашних торгов оказался Алчевский меткомбинат с оборотом в 8,4 млн. грн., «Мотор Сич», «Укрнафта», Енакиевский метзавод и «Азовсталь» с объемами в 2-3 млн. грн. Еще одной меткомпанией в позитивной зоне оказался Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, который прибавил 1,5% на небольших объемах.

Наибольшие потери понесли горно-обогатительные комбинаты, в частности Полтавский ГОК (-5,6%) и Южный ГОК (-4,4%). В результате индекс UX снизился на 0,8% - до 1577 пунктов.

Как отмечается в отчете, в ПФТС вчера наблюдались менее депрессивные настроения, поэтому индекс этой площадки снизился всего на 0,1% при объеме в 15,1 млн. грн. Здесь Алчевский меткомбинат вырос на 3,3%, однако по объемам торгов занял всего шестое место после «Азовстали», Енакиевского метзавода и «Укрнафты».

Во вторник на Уолл-стрит наблюдалась низкая активность на фоне поступления негативной корпоративной отчетности. Подобные настроения доминировали также в Европе.

На сегодняшних торгах на украинском фондовом рынке аналитики Foyil Securities ожидают нейтральную динамику и снижение объемов торгов.