Эксперт: Alcoa и денежная политика Китая вызвали волну распродаж

Отчет крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc. и ужесточение денежной политики Китая вызвали волну распродаж на мировых фондовых рынках.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, на американских и европейских фондовых рынках во вторник, 12 января, наблюдалась отрицательная динамика из-за разочаровывающего отчета Alcoa, а также повышения центробанком Китая резервной ставки для коммерческих банков. «Результаты Alcoa разочаровали инвесторов: на фоне растущих доходов, превысивших ожидания аналитиков, компания так и не смогла показать положительную прибыль, что оказалось намного хуже рыночных ожиданий», - подчеркнул стратег. Сама компания объяснила такой результат растущими затратами на энергоносители, отметил он.

Как сообщил К.ЛИТВИН, вчера инвесторы активно распродавали акции Alcoa, которые в итоге упали на 11%. Это негативно отразилось на котировках компаний горнодобывающего и промышленного секторов, отметил стратег. Более того, добавил он, увеличение запасов нефти и дистиллята привело к распродажам на рынке нефти.

Помимо этого, отметил стратег, Китай объявил об увеличении требований для коммерческих банков по количеству резервов на 0,5% для предотвращения появления кредитных пузырей, а также пузырей на рынке недвижимости. «Китайский центробанк пытается охладить перегретую экономику и предотвратить появление пузырей в широком спектре активов, которые впоследствии рискуют лопнуть и вызвать волну оттока капитала из страны», - объяснил К.ЛИТВИН.

По информации стратега, индекс DJIA снизился по итогам вчерашнего дня на 0,3% до 10627 пунктов, индекс S&P 500 упал на 0,9% до 1136 пунктов. В Европе также наблюдалась негативная динамика: индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,9%, закрывшись на отметке в 256 пунктов, сообщил К.ЛИТВИН.