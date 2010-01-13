Эксперт: Минфин от продажи ОВГЗ привлек небольшой объем средств

Первый в 2010 году аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) завершился привлечением небольшого объема средств на фоне снижения граничного уровня доходности.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, основные покупки пришлись на двухлетние бумаги, которые были проданы на 81 млн. грн. По другим выпускам правительство удовлетворило по одной заявке на минимальные объемы с доходностью 22,5% и 23% по 6-ти и 9-ти месячным бумагам соответственно, отметил С.ФУРСА.

Аналитик прогнозирует активизацию рынка первичных заимствований, выраженную в росте доходности и объемов размещения, к концу января. Тогда правительство будет привлекать ресурсы для рефинансирования выпуска ОВГЗ на 1,7 млрд. грн., погашение которого приходится на 10 февраля, напомнил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 12 января 2010 года провело аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К размещению были предложены бумаги со сроком погашения 14 июля 2010 года, 13 октября 2010 года и 23 ноября 2011 года. Номинал облигаций – 1 тыс. грн.