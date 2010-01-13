Эксперт прогнозирует рост покупок еврооблигаций VAB Банка

В ближайшее время можно ожидать роста покупок еврооблигаций «VAB Банка».

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он считает новость об увеличении доли TBIF в капитале «VAB Банка» позитивной для последнего. Текущая стоимость еврооблигаций «VAB Банка» составляет 68%-70% от номинала, сообщил аналитик. В то же время, он видит высокий уровень неопределенности относительно погашения этих бумаг, которое должно состояться 14 июня 2010 года.

Аналитик считает вероятность реструктуризации еврооблигаций «VAB Банка» высокой и полагает, что это ограничит рост их стоимости. Текущий уровень стоимости еврооблигаций «VAB Банка» близок к котировкам уже реструктуризированных облигаций банков «Финансы и Кредит» и ПУМБ, что демонстрирует уверенность рынка в реструктуризации бумаг «VAB Банка», подчеркнул С.ФУРСА.

Как сообщал УНИАН, нидерландская TBIF Financial Services увеличила долю в "ВиЭйБи Банке" («VAB Банк», Киев) с 48,91% до 63,01%. В дальнейшем компания планирует сконцентрировать 98% акций «ВиЭйБи Банка».

19 ноября 2009 года компания TBIF Financial Services N.V. заключила соответствующее рамочное соглашение о покупке акций у другого крупного акционера банка.

Планируется, что сумма сделки по увеличению доли TBIF Financial Services N.V. до 98% составит около 24 млн. евро в зависимости от условий рынка на момент закрытия сделки.

Кроме того, в течение 12 месяцев после завершения трансакции TBIF Financial Services N.V. рефинансирует субординированный кредит в размере 11,6 млн. евро, предоставленный «VAB Банку» его акционером, который будет продавать свои акции. Ожидается, что трансакция будет завершена не ранее второго квартала 2010 года.