Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,11%

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 13 января, повысился на 0,11% – до 611,94 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 81 млн. 776 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,86% – до 1590,86 пункта. Общий объем торгов составил 35 млн. 845 тыс. грн.