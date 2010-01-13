Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,11%
19:18, 13 января 2010Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 0,86%
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 13 января, повысился на 0,11% – до 611,94 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 81 млн. 776 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,86% – до 1590,86 пункта. Общий объем торгов составил 35 млн. 845 тыс. грн.
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