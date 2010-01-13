Фондовый рынок Польши закрылся ростом

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 среду закончил на уровне 2458,05 пунктов, что на 0,38% больше вчерашнего закрытия.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, другие индексы также закончили день в плюсе.

В частности, индекс общего рынка WIG увеличился на 0,44%, mWIG40 - на 0,42%, sWIG80 - на 1,12%.

Объем торгов составил около 380 млн. долларов по курсу 2,8 злотого за доллар.

Как сообщал УНИАН, во вторник индекс «голубых фишек» упал на 1% после 1,36% роста в понедельник.

Справка УНИАН. В прошлом году WIG20 вырос на 33% до 2388,72 пункта.

Максимального значения индекс достиг в начале декабря - 2,448 тыс. пунктов.

В начале 2010 года WIG20 продолжил рост, достигнув нового максимума 6 января на уровне 2472,83 пункта.