Украинские индексы выросли на позитиве европейских рынков

Украинские фондовые индексы в среду, 13 января, прибавили 0,1%-0,8% благодаря позитивной внутридневной динамике на европейских рынках.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что индекс Украинской биржи в среду, 13 января, увеличился на 0,86% - до 1590 пунктов, в то время как индекс ПФТС прибавил всего 0,1% и вырос до 611 пунктов.

По словам стратега, украинский рынок ценных бумаг сегодня открылся падением на 1%, однако сумел отыграть потери и закрыться в плюсе благодаря позитиву на европейских биржах.

Как сообщил К.ЛИТВИН, объемы торгов 13 января находились на высоких уровнях, составив 35 млн. грн. на УБ. Лидером торгов стали бумаги банка «Форум», взлетевшие на 7% - до 6,85 грн. за акцию, отметил стратег.