Перегрев или волатильность. Что станет толчком для новой волны кризиса…

Мир потихоньку успокаивается – дела идут на поправку, кризис отступает. С каждым днем положительных новостей о состоянии экономик ведущих и не очень стран становится больше. И все же ряд экспертов никак не могут угомониться в своих неутешительных прогнозах. Основными рисками они называют «нефтяных спекулянтов» Нью-Йоркской товарной биржи, от действий которых зависит цена не только «черного золота», но и газа, а также нежелание Китая разобраться со своей валютой и ситуацию в России, где состояние фондового рынка, мягко говоря, не соответствует реалиям экономики. Кстати, фондовый рынок эксперты выводят в фавориты второй волны злополучного кризиса, мол, заигрывается своими фишками. Надо признать, что напряженка в этом вопросе не уходит с авансцены во многих регионах мира. Кризис пока не закончился, преодоление его последствий – достаточно длительный период, т.к. сделано гораздо меньше, чем предстоит. Существует вероятность перегрева экономик на фоне длительного застоя, а это грозит новым всплеском инфляции и вытекающими из этого последствиями. Если даже исключить перегрев, то возможно вялотекущее восстановление. Это значит, что кредитование будет ускоряться черепашьим темпом, а без его роста можно надолго забыть о притоке инвестиций, а без них экономика не имеет шансов роста.

Международные эксперты пророчат

Не успокоительный прогноз озвучивает и глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан. Он считает, что уровень безработицы к середине 2010 года достигнет самого высокого показателя, "финансовый кризис повлек за собой не только экономический, но и социальный кризисы". Он исходит из того, что доллар США будет в обозримой перспективе оставаться основной резервной валютой мира. "На мой взгляд, американская валюта будет еще долгое время оставаться главной, несмотря на вызовы, бросаемые ей", - отметил Д.Стросс-Кан. Правда, по его мнению, "двойного спада" в ходе нынешнего глобального финансово-экономического кризиса не произойдет.

Во многом с ним согласны аналитики Morgan Stanley, которые прогнозируют, что восстановление мировой экономики в 2010 году будет скачкообразным, сложным и длительным на фоне недостатка кредита и высокого уровня безработицы в странах с развитой экономикой.

Мировой рост ВВП в 2010 году, говорится в новом прогнозе банка, составит 4%, хотя ранее ожидался рост в размере 3,7%. При этом, по словам экономиста Morgan Stanley Джоакима Фелса, "рост ВВП стран G10 с трудом составит 2%". Рост производства на развивающихся рынках, составит 6,5%».

Аналитик считает, что на фоне правительственных мер, направленных на скорейшее восстановление экономики, компании будут увеличивать издержки и производство продукции. В то же время производители продолжат увольнять подчиненных, и, таким образом, уровень безработицы в Евросоюзе и США может достичь 10%.

По мнению экономистов, безработица в странах с развитой экономикой может оставаться высокой в течение следующих нескольких лет.

Финансовые трудности Греции в связи со значительно возросшим государственным долгом страны, по мнению аналитиков банка, могут стать общей тенденцией для стран с развитой экономической системой.

"Рынки, вероятно, "будут все больше беспокоиться из-за финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе", - говорит Фелс, поясняя, что "следующий кризис может стать кризисом доверия" - прежде всего из-за сомнений в способности правительств и центробанков справиться с растущей задолженностью государственного сектора, не создавая при этом инфляции". Но, несмотря на это, суверенные дефолты в развитых странах "крайне маловероятны", говорится в прогнозе Morgan Stanley.

Экономисты полагают, что в "маловероятном случае, если правительства не смогут погасить задолженности путем выпуска новых облигаций, повышения налогов или продажи активов", они смогут начать печатать деньги, что может привести к росту инфляции.

По прогнозу Morgan Stanley, мировая инфляция в 2010 году повысится на 3%, а в 2011 году - на 3,3%. По итогам текущего года этот показатель составит 1,9%, говорится в сообщении.

Также банк прогнозирует, что Федеральная резервная система (ФРС) США, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Центробанк КНР могут начать повышение учетных ставок с третьего квартала 2010 года.

"Тем не менее, мы подчеркиваем, что официальные ставки, вероятно, останутся на уровне ниже среднего в 2010 году, как, возможно, и в 2011 году", - говорится в документе. Morgan Stanley.

Не меньшую тревогу вызывает положение дел в Китае. В прошлом году страна сместила США с позиции мирового лидера по экспорту. Только за 11 месяцев п.г. экспорт КНР составил 1,07 триллиона долларов. В целом, во время кризиса экономика Китая непрерывно росла. Вот отсюда и исходит угроза «азиатского» кризиса, плюс политика в отношении юаня, туда же и демпинг в торговой сфере. Стоит отметить, что, по мнению Д.Стросс-Кана, Китаю следует допустить некоторое повышение обменного курса своей валюты. И заметьте, не только глава МВФ такого мнения…

Нефть, газ и Россия

Если вспомнить о нефти, то цена на нее растет, вроде это говорит о подъеме экономики, но к этой цене привязан газ. Его импорт никогда не был дешевым, а под давлением кризиса, который пока и не думает идти на попятную, «голубое» топливо может раздавить в пух и прах все надежды на лучшее.

Что касается Росси, то появились очень интересные заявления. Как считает президент "Альфа-банка" Петр Авен, в России, возможно, надувается новый финансовый пузырь. Он объясняет это тем, что при снижении ВВП фондовые индексы выросли в несколько раз.

"Это опасная ситуация. Рынок должен отражать ситуацию в экономике, - предостерег П.Авен. - Кризис - это разрыв между реальностью и представлением о ней.

"Тучные годы ушли в прошлое", - уверен Авен. По его словам, несмотря на позитивные ожидания россиян, далеко не все трудности еще преодолены.

И немного об Украине

А теперь поговорим об Украине, скорее, о наших политиках, которые наперебой в условиях президентской кампании рассказывают, что будет с нами дальше…

Например, кандидат Сергей Тигипко обещает в ускоренном темпе успокоить кризис и вернуть все с свое русло - «я уверен, чтобы изменить экономическую ситуацию в Украине, нужны не годы, а месяцы».

А Юлия Тимошенко утверждает, что никакой второй волны кризиса не будет, экономика восстанавливается, причем ЕЕ темпами. И вообще, через 5 месяцев мы будем в ЕС. Последний, правда, еще не знает о планах премьера, ведь в отличие от Юлии Владимировны говорит только о процессе приближения. Кажется, все получится по примеру Турции. У этой страны «близость» исчисляется десятилетиями.

Виктор Янукович обещает «золотые горы» ветеранам и пенсионерам. А кризис он преодолеет, по его словам, быстрее всех претендентов на президентское кресло.

Арсений Яценюк готов все менять, причем кардинально. И тогда кризис отступит сам собой. А как это осуществить он знает наверника.

Правда, Анатолий Гриценко говорит о том, что кризис не закончился, а в принципе только начался. А довела Украину до этого не чистая на руку и не профессиональная власть. Но он с ней справится…

Перечислять можно долго, ведь кандидатов на пост главы государства 18. И у каждого свое видение будущего Украины. Заметьте, нашего будущего… Непонятно только одно, как разграбленную и доведенную «до ручки» за 18 лет страну, да еще затем добитую кризисом, можно быстро не то что «отряхнуть от грязи», а поднять до цивилизованного уровня?.. Что касается экспертов, то их прогнозы экономического состояния напрямую связаны опять-таки с политикой. Они скорее напоминают ромашку – любит, не любит… Как известно, рыба гниет с головы. Поэтому поживем и увидим, повезет ли нам с верхней частью туловища, но, и от нижней кое-что зависит…

Елена Быстрицкая (УНИАН)