Продажа ИСД вряд ли приведет к распродаже метактивов

Продажа акций корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) вряд ли приведет к массовой распродаже других украинских металлургических активов.

Такое мнение высказала корреспонденту УНИАН в Польше аналитик Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Анна ГУРСКАЯ.

«Сложно сегодня сказать, что это начало большего наступления (российского капитала в Украину)», – сказала эксперт. При этом она отметила, что все будет зависеть от экономической ситуации в мире и конкретных условий на металлургических предприятиях Украины.

По словам А.ГУРСКОЙ, в наилучшем положении будут модернизированные металлургические заводы, которые смогут эффективно конкурировать на мировых рынках, а также предприятия, входящие в состав корпораций с диверсифицированным бизнесом, что позволит им легче пережить тяжелые времена.

По мнению А.ГУРСКОЙ, в сложной ситуации может оказаться, например, меткомбинат им. Ильича, который практически не модернизировался и которому будет сложно конкурировать, к примеру, с китайскими металлургами.

«Украинская металлургия будет иметь проблемы, но это не значит, что они (владельцы заводов – УНИАН) будут продавать (свои активы – УНИАН)», – отметила эксперт.

Как сообщалось в СМИ, 50% + 2 акции корпорации ИСД приобрела группа инвесторов во главе с Александром КАТУНИНЫМ и при участии «Внешэкономбанка» России. Собственниками 49,99% акций ИСД остаются Сергей ТАРУТА и Олег МКРТЧАН.

По мнению некоторых аналитиков, за нынешними покупателями холдинга стоят такие российские компании, как «Металлоинвест» и «Евраз».

Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» основана в 1995 году и является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.

В состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD – Huta Czestochowa (Польша).

По версии международного аналитического агентства «Металл Бюллетень» (Великобритания, Лондон), по итогам 2008 года ИСД вошла в число 30 крупнейших в мире производителей стали с показателем более 10 млн. тонн стали в год.

«Евраз Груп» – вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая российская компания. 82,61% акций компании контролирует кипрская Lanebrook Limited, которой на паритетной основе владеют Millhouse Capital Романа АБРАМОВИЧА, а также председатель совета директоров Александр ФРОЛОВ и член совета директоров Александр АБРАМОВ.

В 2008 году «Евраз» приобрел в Украине Днепропетровский металлургический завод им. Петровского и три коксохимических завода.