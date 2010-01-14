Эксперт: фондовые рынки ожидают корпоративных отчетов

На данном этапе глобальные фондовые рынки ожидают результатов корпоративных отчетов за четвертый квартал 2009 года.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, на американских фондовых биржах в среду, 13 января, наблюдалась положительная динамика, в то время как на европейских площадках - боковая. К.ЛИТВИН отметил, что вчера никаких существенных макроновостей не выходило, за исключением данных по запасам нефти, которые, однако, не повлияли на фондовые индексы. Корпоративных квартальных отчетов также не было, сообщил стратег.

Из вчерашних событий К.ЛИТВИН отметил выступление руководителей крупнейших американских банков, получивших экстренную помощь от государства чуть более года назад, перед представителями Конгресса. Стратег напомнил, что представители банков оправдывали свои поступки, а также извинились за свои ошибки. В итоге выросли бумаги финансового сектора, что помогло общей позитивной динамике всего рынка, подчеркнул он.

По информации стратега, индекс DJIA подрос по итогам торгов среды на 0,5% до 10680 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,8% до 1145 пунктов. Европейские индексы выросли незначительно: индекс DJ Stoxx 600 прибавил 0,3% до 257 пунктов, отметил он.

К.ЛИТВИН также сообщил, что американские казначейские облигации вчера подешевели. Их доходность выросла до 3,8% по десятилетним бумагам, уточнил стратег. По его словам, это произошло после заявления ФРС в «бежевой книге» о продолжении восстановления экономики, однако без увеличения количества рабочих мест.