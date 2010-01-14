В декабре 2009 г. инвестиционная компания «Альтана Капитал» подписала соглашение с гонконгской компанией «Birmingham International Holdings Ltd.» о совместной работе по привлечению долгового капитала из азиатского региона в Украину, а также о реализации прямых и портфельных инвестиций в украинские и зарубежные активы.

Об этом сообщается в пресс-релизе «Альтана Капитал», переданном в распоряжениие УНИАН.

Результатом состоявшихся в Киеве переговоров стало подписание соглашения, определяющего наиболее приоритетные сферы для организации финансирования (инфраструктурные и производственные проекты, проекты, связанные с добычей полезных ископаемых), а также минимальные объемы финансирования проектов (не менее 50 млн. долл. США)

Генеральный директор компании Анатолий Амелин убежден, что возможности сотрудничества нашей страны с Юго-Восточной Азией являются колоссальными. Привлечение финансовых ресурсов в реальный и финансовый сектора национальной экономики как никогда актуально в условиях жесткого дефицита собственных ресурсов украинского государства.

Справка УНИАН. Компания «Альтана Капитал» (ранее «Юпрас Капитал») была создана в 1993 году и в настоящий момент является одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины. Основными направлениями деятельности «Альтана Капитал» являются инвестиционный банкинг, брокерский сервис, доверительное управление частными инвестициями.Суммарный объем операций с ценными бумагами в 2007 году составил 2,5 млрд. долл., в 2008 - 3,38 млрд. долл.

«Альтана Капитал» является членом Фондовой биржи ПФТС, Украинской Биржи, Фондовой биржи «Иннэкс», а также Фондовой биржи «Перспектива».Генеральный директор компании Анатолий Амелин, является членом Совета Фондовой биржи ПФТС, членом Совета СРО "Украинские фондовые торговцы», членом Совета депозитариев ВДЦБ и МФС, а также входит в биржевой совет Фондовых бирж «Иннэкс» и «Перспектива».

Собственник и председатель правления компании «Birmingham International Holdings Ltd.»:– г-н Carson Yeung Ka Sing является известным гонконгским бизнесменом и меценатом.

Основные сферы деятельности компании: финансы, управление инвестиционными проектами, масс медиа, туризм, энергетика, сфера развлечений, футбол. В частности, компания «Birmingham International Holdings Ltd.» владеет футбольным клубом «Бирмингем Сити» (Великобритания) и одним из крупнейших казино в Макао «Greek mythology».

Акции компании торгуются на Гонконгской фондовой бирже.