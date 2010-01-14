Эксперт: иностранные биржи обеспечили рост украинского рынка

Рост иностранных фондовых площадок в среду, а также уверенный рост на открытии в четверг российских бирж, обеспечили сегодня положительный фон для подъема украинского рынка акций.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Phoenix Capital Александр МАКАРОВ.

По его словам, украинские фондовые индексы в четверг открылись ростом на 1,5-2%. «Заряда оптимизма хватило на первые два часа торгов, после чего рынок стабилизировался на достигнутом уровне», - сообщил аналитик.

Как отметил А.МАКАРОВ, после ралли по акциям Алчевского меткомбината в предыдущие дни сегодня в лидерах по росту оказались малоликвидные активы ИСД. На минимальном количестве сделок Алчевский коксохим вырос на 16,7%, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского – на 16,3%, сообщил аналитик. Больший прирост на единственной сделке показал Центральный ГОК – 22,8%, добавил он.

По мнению аналитика, «среди ликвидных бумаг активный спрос был в металлургии и машиностроении, благодаря позитивным новостям в последние пару дней». Озвученные планы металлургов по увеличению производства проката в 2010 году на 30% и заявление «Азовмаша» о высоком уровне спроса на вагоны после аналогичных новостей по остальным вагоностроителям способствовали интересу к этим секторам, подчеркнул он.

А.МАКАРОВ сообщил, что Стахановский вагоностроительный завод сегодня прибавил 9% на 159 сделках на Украинской бирже, Крюковский вагоностроительный – 6% при 31 сделке. Лидерами по объемам торгов был Енакиевский метзавод (+5,43%) при 5,6 млн. грн. оборота, «Азовсталь» (+6,7%) при 5 млн. грн., Алчевский меткомбинат (+2,1%) при торгах на 4,5 млн. грн. и Ясиновский коксохим (+8,3%) при обороте в 4,1 млн. грн., отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 14 января, повысился на 1,68% – до 622,25 пункта. Общий объем торгов составил 116 млн. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов вырос на 2,39% – до 1628,87 пункта. Общий объем торгов составил 48 млн. 555 тыс. грн.