Фондовый рынок Польши снизился

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 закончил четверг на уровне 2,45198, что на 0,25% ниже вчерашнего закрытия.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, два из трех других индексов также закончили день на минусе.

В частности, индекс общего рынка WIG снизился на 0,13%, mWIG40 на 0,22%.

В тоже время, sWIG80 вырос на 0,64%.

Объем торгов составил около 455 млн. долларов по курсу 2,8 злотых за доллар.

Как сообщал УНИАН, среду, 13 января, WIG20 закончил с 0,38% плюсом.

Вторник, 12 января, индекс «голубых фишек» закончил на 1% минусе после 1,36% роста в понедельник, 11 января.

Справка УНИАН. В прошлом году WIG20 вырос на 33% - до 2,38872 пунктов.

Максимальное значение индекс достиг в начале декабря - 2,448 тыс. пунктов.

В начале 2010 года WIG20 продолжил рост, достигнув нового максимума 6 января на уровне 2,47283.