Металлургия стала локомотивом роста украинских индексов

Металлургический сектор вчера стал локомотивом роста украинских фондовых индексов.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что в четверг, 14 января, компания «Рио Тинто» заявила о высоком уровне спроса на руду и медь со стороны Китая. Это вызвало волну спроса на ценные бумаги промышленного сектора, в том числе и в Украине, подчеркнул стратег.

По словам К.ЛИТВИНА, металлургические акции вчера выросли довольно значительно: «Азовсталь» - на 6,7%, Енакиевский меткомбинат - на 5,4%. Алчевский меткомбинат после новогоднего ралли вырос более скромно - на 2,1%, сообщил стратег. Объемы торгов на украинских биржах в четверг находились на очень высоком уровне, добавил он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 14 января, повысился на 1,68% – до 622,25 пункта. Общий объем торгов составил 116 млн. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,39% – до 1628,87 пункта. Общий объем торгов составил 48 млн. 555 тыс. грн.