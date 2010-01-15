«XXI Век» начинает торги новыми акциями на Лондонской бирже

Компания «XXI Век» выпустила в обращение на площадке AIM Лондонской фондовой биржи новые простые акции в количестве 2 068 698, которые будут допущены к торгам с 15 января 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, после выпуска новых простых акций общее количество акций компании составит 40 416 633, из которых 46,56% находятся в свободном обращении.

Компания также отмечает существенное увеличение стоимости акций «XXI Века» с момента восстановления их котировок на бирже 31 декабря 2009 года.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн. долл.). В мае 2007 года компания осуществила выпуск евробондов и привлекла 175 млн. долл. под развитие проектов недвижимости в Украине.