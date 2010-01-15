Фондовый рынок Польши в пятницу продолжил падение

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 на открытии торгов в пятницу продолжил падение после 0,25% минусового закрытия в четверг.

Как передает корреспондент УНИАН, котировки проходили на уровне 2,446.90 пункта.

Как сообщал УНИАН, WIG20 закончил среду ростом на 0,38% после снижения на 1% во вторник и роста на 1,36% в понедельник.

Справка УНИАН. 2010 год WIG20 начинал на уровне 2,388,72 пункта и в текущем году достиг максимального значения 6 января – 2,472.83 пункта.

В прошлом году WIG20 вырос на 33% – до 2,388.72 пункта. Максимального значения в 2009 году индекс достиг в начале декабря – 2,448 тыс. пунктов.