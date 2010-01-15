Мировые фондовые рынки закрылись в четверг ростом

Как американские, так и европейские фондовые рынки закрылись в четверг ростом котировок на ожиданиях сильного квартального отчета Intel.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, на макрофронте вчерашние данные в мировой экономике оказались неоднозначными. Количество первичных заявок по безработице в США увеличилось до 444 тыс., слегка превысив ожидания аналитиков в 437 тыс., сообщил стратег. Более того, добавил он, розничные продажи в декабре упали на 0,3%, в то время как рынок ожидал роста на 0,4%.

К.ЛИТВИН также отметил, что базовый уровень розничных продаж, который не включает волатильный автосектор, снизился на 0,2%, а экономисты ожидали 0,4% роста. «Казалось бы, очень негативная новость, однако она была результатом того, что розничные продажи за ноябрь были пересмотрены в сторону повышения», - считает стратег. По его мнению, «общая картина получилась неоднозначной: бурный рост продаж в ноябре и небольшое снижение в декабре, что в принципе не так уж и плохо».

Отдельно стратег отметил рост уровня запасов бизнесов в США на 0,4% в ноябре, что лучше ожидаемых 0,1% прироста. В целом четвертый квартал стал для бизнесов первым кварталом пополнения запасов после сокращения 11 месяцев подряд. «Адекватный уровень конечного спроса со стороны потребителей на фоне пополнения запасов бизнесами – это два прецедента, сформировавших высокие ожидания корпоративных результатов за четвертый квартал», - уверен К.ЛИТВИН.

Стратег добавил, что в четверг в Германии вышла макростатистика по уровню потребительских цен за декабрь, показавшая рост на 0,8%. «Очевидно, что инфляционное давление уже сейчас преобладает, несмотря на тяжелую ситуацию на рынке труда, на которую указывает высокий уровень безработицы», - сказал он.

По словам К.ЛИТВИНА, «несмотря на неоднозначную макростатистику, рынки вчера зафиксировали рост в ожиданиях отличных результатов от гиганта полупроводниковой индустрии Intel». Он сообщил, что по итогам торгов четверга индекс DJIA прибавил 0,3% до 10710 пунктов, индекс S&P 500 подрос на 0,2% до 1148 пунктов. Европейский широкий рыночный индекс DJ Stoxx 600 вырос на 0,7% до 258 пунктов, отметил стратег. Он подчеркнул, что результаты Intel, которые вышли после закрытия рынка, превысили даже самые оптимистичные ожидания аналитиков. Таким образом, сегодня фон для открытия рынков был положительным, сказал К.ЛИТВИН.