Фондовый рынок вырос на спросе со стороны иностранных инвесторов

Украинский фондовый рынок вчера значительно вырос на высоком спросе со стороны иностранных инвесторов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, начиная с 11 января активность торгов продолжает расти. Вчера общий оборот на двух основных фондовых биржах составил 60 млн. грн. Инвесторы интересуются в первую очередь фундаментально сильными бумагами, в частности акциями машиностроительных и металлургических компаний.

В обзоре отмечается, что среди металлургических компаний в четверг, 14 января, наибольшим спросом пользовались бумаги «Азовстали» (+6,70%), Енакиевского метзавода (+5,43%) и Ясиновского коксохима (+8,31%). В машиностроительном секторе больше всего выросли Стахановский вагоностроительный завод (+6,98%), Сумское НПО им. Фрунзе (+6,40%) и Крюковский вагоностроительный завод (+6,04%).

По информации аналитиков, украинские бумаги на иностранных биржах вчера также торговались в плюсе. Astarta (+7,0%) продолжает расти, восстанавливаясь после падения в декабре. Kernel (+4,0%) прибавил в цене после новости о покупки компании Allseeds.

В то же время, сообщается в обзоре, на украинском рынке еврооблигаций в четверг доминировали продавцы. После недавнего роста суверенные бумаги падали в цене, в связи с чем вся кривая доходности пошла вверх. Очень волатильными были облигации «Нафтогаза», цена на которые к закрытию снизилась на четверть пункта. Муниципальные облигации Киева также активно торговались, однако изменения цен не произошло. Заключались сделки по бумагам банковского сектора, однако изменения цен были незначительными.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 14 января, повысился на 1,68% – до 622,25 пункта. Общий объем торгов составил 116 млн. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,39% – до 1628,87 пункта. Общий объем торгов составил 48 млн. 555 тыс. грн.