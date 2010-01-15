Несбалансированность госфинансов - основная угроза для рынка акций

Основной угрозой для украинского рынка акций служит несбалансированность государственных финансов – наличие немалых долгов по высоким процентам несет в себе дополнительные риски для инвесторов.

Об этом сообщил УНИАН начальник отдела консалтинга и аналитики фондовой компании „Автоальянс-инвест” Максим ЗБАРАЖСКИЙ.

Он также отметил, что в 2010 году ситуация на рынке украинских акций будет зависеть от положения дел в мировой экономике, а также от "украинских реалий".

По словам М.ЗБАРАЖСКОГО, в случае, если американская экономика покажет явные признаки восстановления, можно ожидать некоторого оттока средств с развивающихся рынков и коррекцию на рынке акций. "Несомненно, она коснется и отечественных ценных бумаг, несмотря на то, что на украинском рынке акций иностранных инвесторов немного", - отметил он.

М.ЗБАРАЖСКИЙ также добавил, что в 2010 г. ожидается постепенное восстановление мирового рынка стальной продукции, что отобразится на доходах отечественных компаний. «Учитывая ряд рисков, доходность в размере 25-30% по результатам 2010 года была бы неплохим результатом», - сказал эксперт.