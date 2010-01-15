Минфин разрешил Виннице реструктуризировать облигации

Министерство финансов Украины одобрило реструктуризацию облигаций Винницкого городского совета серии D на общую сумму 6 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель финансового управления Винницкого горсовета.

По его словам, реструктуризация будет осуществлена на срок 1 год 4 месяца через уполномоченный по данному выпуску облигаций “Альфа-Банк”.

«Мы уже получили согласие руководства банка на реструктуризацию облигаций, которые должны быть погашены не позднее 29 апреля 2011 года», - сообщил источник.

Представитель горсовета добавил, что реструктуризация предполагает увеличение процентной ставки дохода по облигациям с нынешних 10,55% годовых, но не превысит 28% годовых.

Как сообщал УНИАН, Винницкий городской совет 1 августа 2007 года разместил через уполномоченный «Альфа-Банк» муниципальные облигации серии D на 6 млн. грн. Срок обращения облигаций этой серии - 884 дня (с 1 августа 2007 года по 31 декабря 2009 года включительно). Ставка доходности по облигациям серии D - 10,55% годовых.

Вырученные средства от размещения облигаций направлены на реконструкцию дорог Винницы.

Справка УНИАН. ЗАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года, в августе 2009 года реорганизовано в ПАО.

На 1 октября 2009 года активы банка составляли 33 млрд. 963 млн. 581 тыс. грн., обязательства – 30 млрд. 912 млн. 562 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов – 26 млрд. 766 млн. 864 тыс. грн., собственный капитал – 3 млрд. 51 млн. 19 тыс. грн.

Уставный капитал банка на 1 октября т.г. составлял 2 млрд. 976 млн. 565 тыс. грн.

Чистый убыток «Альфа-Банка» по итогам 9 месяцев 2009 г. составил 139,9 млн. грн. против прибыли 57 млн. грн. годом ранее.

99,99% акций «Альфа-Банка (Украина)" принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».