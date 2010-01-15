Индекс Варшавской фондовой биржи снизился

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 закончил пятницу на уровне 2,442 тыс. пунктов, что на 0,39% ниже вчерашнего закрытия.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, два из трех других индексов также закончили день на минусе.

В частности, индекс общего рынка WIG снизился на 0,24%, sWIG80 - на 0,19%.

В тоже время, mWIG40 вырос на 0,21%.

Объем торгов составил около 500 млн. долларов по курсу 2,8 злотых за доллар.

Как сообщал УНИАН, WIG20 первый день торгов на текущей недели закончил на уровне 2,473 тыс. пунктов.

Справка УНИАН. В прошлом году WIG20 вырос на 33% - до 2,388 тыс. пунктов.

Максимальное значение индекс достиг в начале декабря 2099 г. - 2,448 тыс. пунктов.

В начале 2010 года WIG20 продолжил рост, достигнув нового максимума 6 января на уровне 2,472 тыс. пунктов.