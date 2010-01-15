Эксперт: на отечественных биржах появились крупные инвесторы

Сегодня украинский фондовый рынок торговался в «плюсе» вслед за мировыми площадками.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, «позитивная тенденция на украинском рынке акций сегодня была подогрета оптимистичным новостным фоном с мировых бирж, а также приходом нескольких крупных инвесторов на отечественные площадки».

Как отметила трейдер, по итогам сегодняшней торговой сессии индекс Украинской биржи увеличился на 0,16% - до 1631,42 пункта, а индекс ПФТС поднялся на 0,46%. И.БАРАБАНОВА сообщила, что объем торгов на УБ продолжает увеличиваться, и сегодня он составил 29 млн. грн. По ее информации, рост наблюдался по наиболее ликвидным бумагам горно-металлургического и машиностроительного секторов. Наибольшее количество сделок было проведено по бумагам «Азовстали» (+2,01%) и Енакиевского метзавода (+2,80%), отметила трейдер. На новостях о подписании контракта на поставку двигателей в Индию акции «Мотор Сичи» также подросли на 0,84%, добавила она.

По словам И.БАРАБАНОВОЙ, «на мировых площадках к акциям украинских компаний сегодня также был немалый интерес». На хороших объемах подросли бумаги Kernel (+2,04%), Astarta (+1,15%), сообщила трейдер. Она отметила, что акции MCB Agricole выросли на рекордные 34,69% на небольшом объеме торгов. Также прибавили в стоимости бумаги TMM Real Estate (+6,82%), добавила трейдер. По ее словам, к акциям «Мироновского хлебопродукта» снова возвращается интерес покупателей, и сегодня цена доходила до 11,50 долларов за акцию, но к концу дня закрылась без изменений к предыдущему дню, на 11 долларах. Падение в пятницу зафиксировали лишь бумаги нефтяного сектора Cadogan Petroleum и Regal Petroleum, цены на них снизились на падении стоимости нефти, отметила И.БАРАБАНОВА.