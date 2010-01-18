Фондовый рынок Польши начал неделю ростом
10:57, 18 января 2010Фондовый рынок
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Торги понедельника
Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 начал неделю небольшим ростом.
Как передает корреспондент УНИАН, в начале торгов котировки поднялись до уровня 2,442.73 пункта с 2,442.38 пункта на закрытии в пятницу.
К 9.30 индекс находился на уровне 2,450.64 пункта, что на 0,34% выше закрытия прошлой недели.
Как сообщал УНИАН, WIG20 в прошлую пятницу снизился до 2,442.38 пункта с 2,473.50 на закрытии в понедельник.
Справка УНИАН. В прошлом году WIG20 вырос на 33% – до 2,388.72 пункта.
Максимальное значение индекс достиг в начале декабря – 2,448 тыс. пунктов.
В начале 2010 года WIG20 продолжил рост, достигнув нового максимума 6 января – 2,472.83 пункта.
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