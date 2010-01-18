Иностранные инвесторы покупают украинские еврооблигации

Рынок украинских еврооблигаций рос в течение всей сессии в пятницу, 15 января, на покупках со стороны иностранных инвесторов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, в связи с тем, что украинские бумаги все еще остаются недооцененными, в пятницу была заметна высокая активность со стороны покупателей. Суверенные облигации восстановились после недавней коррекции, прибавив около половины пункта в течении торговой сессии. «Нафтогаз» вырос почти на целый пункт. Покупатели также интересовались бумагами банковского сектора, особенно облигациями «Приватбанка», «Укрэксимбанка» и «Альфа банка Украина». Спросом также пользовались муниципальные бумаги Киева.

В обзоре также отмечается, что украинские фондовые индексы 15 января закрылись практически без изменений. Индекс УБ вырос на 0,16%, а ПФТС - на 0,46%. Объемы торгов были средними и в целом составили 45 млн. грн. Инвесторы продолжали интересоваться фундаментально сильными бумагами металлургического и машиностроительного секторов. Лучшие результаты продемонстрировали «Азовсталь» (+2,01%), Енакиевский метзавод (+2,80%) и Стахановский вагоностроительный завод (+5,95%). С другой стороны, банк «Форум» (-1,60%) и «Райффайзен банк Аваль» (-1,33%) упали в цене больше других.

Аналитики сообщают, что украинские бумаги на иностранных рынках в пятницу демонстрировали смешанную динамику. Активно торговались акции девелоперов. Большой спрос был на бумаги TMM (+6,7%) и DUPD (+4,0%), акции XXIC (-1,9%) продолжали падать.