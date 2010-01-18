Эксперт: рынок акций отреагирует на выборы после второго тура

Реакция фондового рынка на политические события последует по итогам оглашения окончательных результатов второго тура выборов.

Такой прогноз озвучила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, сегодня особых колебаний на украинском рынке акций в связи с проведением Президентских выборов не происходило. По окончанию торговой сессии рынок закрылся в небольшом плюсе, сообщила трейдер. Она отметила, что индекс УБ повысился на 1,52%, индекс ПФТС также поднялся - на 1,49%.

Как сообщила И.БАРАБАНОВА, «сегодня бумаги индексной корзины УБ показывали разнонаправленную динамику: цену акций в большей мере определяли торги на мировых биржах, а также фундаментальные показателей бумаг, нежели события вокруг выборов». Объем торгов по окончанию сессии составил 34 млн грн., отметила она.

По информации трейдера, лидером роста стали бумаги «Укрнафты», которые подросли на 7,82% на новостях о повышении цен на нефть. Такое повышение вызвано новыми правилами проведения аукционов, которые предусматривают привязку цены на нефть, добытую украинскими компаниями, включая «Укрнафту», к цене российского импорта, считает И.БАРАБАНОВА. Она прогнозирует, что последствия данной новости для компании будут позитивными и поспособствовуют укреплению ее акций.

Трейдер сообщила, что на иностранных биржах интерес к украинским бумагам сегодня был достаточно низкий. По КДД, МХП не состоялось ни одной сделки, на незначительных объемах выросли акции ТММ (+2,1%), отметила И.БАРАБАНОВА. По ее словам, негативную динамику зафиксировали акции XXIC LN (-1,89%) - интерес к этой бумаге подугас, акции Regal Petroleum снизились на 3,8%, Cadogan Petroleum - на 1,49%.