На фондовом рынке наметились положительные тенденции

Прошедшая неделя стала первой полноценной торговой неделей на украинском фондовом рынке в новом году. Новогодние праздники миновали, начались трудовые будни, отличающиеся в настоящее время обилием экономических и политических новостей. Неделя была отмечена повышенным, по ряду причин, интересом инвесторов к акциям металлургического сектора.

В частности, продажа контрольного пакета «Индустриального союза Донбасса» продолжила подогревать интерес участников к бумагам метпредприятий (в особенности принадлежащих ИСД). Так, стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин отметил, что в понедельник, 11 января, на украинском фондовом рынке наблюдался бурный рост благодаря оптимизму предыдущей недели на международных биржах, а также скачку акций Алчевского меткомбината на 19%. «При этом объем торгов на Украинской бирже в понедельник составил 29 млн. грн., что указывает о возвращении трейдеров с новогодних праздников», - подчеркнул стратег.

Единственным днем прошлой недели, показавшим снижение на фондовом рынке, стал вторник. По мнению старшего аналитика инвестиционной компании Phoenix Capital Андрея Нестерука, 12 января на европейских фондовых рынках преобладали пессимистические настроения. «Необоснованное ралли, которое началось после новогодних праздников и продолжалось последние несколько дней, ознаменовалось коррекцией на западных площадках. Вслед за ними пошел на снижение и украинский рынок», - отметил аналитик. Однако, по его словам, все тот же Алчевский меткомбинат во вторник вырос - и снова продолжая отыгрывать новость о продаже корпорации ИСД.

При этом аналитики инвестиционной компании Foyil Securities в своем отчете высказали несколько иную точку зрения. Они считают, что к 12 января украинский фондовый рынок окончательно исчерпал эффект от продажи корпорации ИСД российским бизнесменам. Как говорится в отчете, несмотря на продолжающийся рост Алчевского металлургического комбината, акции которого на Украинской бирже подорожали в этот день еще на 2,6%, большинство эмитентов «вернулись в реальность». Во вторник на Уолл-стрит наблюдалась низкая активность на фоне поступления негативной корпоративной отчетности. Подобные настроения доминировали также в Европе, отметили аналитики.

Относительно вышеупомянутого пессимизма на мировых биржах, то он действительно был вызван рядом важнейших новостей. Так, К.Литвин сообщил, что отчет крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc. и ужесточение денежной политики Китая вызвали 12 января волну распродаж на мировых фондовых рынках. «Результаты Alcoa разочаровали инвесторов: на фоне растущих доходов, превысивших ожидания аналитиков, компания так и не смогла показать положительную прибыль, что оказалось намного хуже рыночных ожиданий», - подчеркнул стратег.

Помимо этого, добавил он, Китай объявил об увеличении требований для коммерческих банков по количеству резервов на 0,5% для предотвращения появления кредитных пузырей, а также пузырей на рынке недвижимости. «Китайский центробанк пытается охладить перегретую экономику и предотвратить появление пузырей в широком спектре активов, которые впоследствии рискуют лопнуть и вызвать волну оттока капитала из страны», - объяснил К.Литвин.

Среда выдалась спокойным для глобальных рынков днем. По словам К.Литвина, 13 января никаких существенных макроновостей не выходило, за исключением данных по запасам нефти, которые, однако, не повлияли на фондовые индексы. Корпоративных квартальных отчетов также не было, сообщил стратег. Из событий этого дня, оказавших влияние на рынки, можно выделить разве что выступление перед представителями Конгресса руководителей крупнейших американских банков, получивших чуть более года назад экстренную помощь от государства. Как отметил К.Литвин, представители банков оправдывали свои поступки, а также извинились за допущенные ошибки. В результате выросли бумаги финансового сектора, что помогло общей позитивной динамике всего рынка.

Несмотря на то, что рынок отыграл новость относительно ИСД, металлургический сектор в четверг, 14 января, снова стал локомотивом роста фондовых индексов. Однако на этот раз ободряющие новости пришли из-за рубежа. К.Литвин сообщил, что компания «Рио Тинто» заявила о высоком уровне спроса на руду и медь со стороны Китая. Это вызвало волну спроса на ценные бумаги промышленного сектора, в том числе и в Украине. Металлургические акции в четверг выросли довольно значительно: «Азовстали» – на 6,7%, Енакиевского меткомбината – на 5,4%. Акции Алчевского меткомбината после новогоднего ралли выросли более скромно – на 2,1%. При этом объемы торгов на украинских биржах в этот день находились на очень высоком уровне.

Еще одно событие 14 января оказало позитивное влияние на мировые индексы. По словам К.Литвина, американские и европейские фондовые рынки закрылись в четверг ростом котировок на ожиданиях сильного квартального отчета Intel. Стратег подчеркнул, что результаты этого гиганта полупроводниковой индустрии, вышедшие после закрытия рынка, превысили даже самые оптимистичные ожидания аналитиков.

Естественно, что обнародованные результаты от Intel создали положительный фон для открытия рынков акций в пятницу. По словам трейдера инвестиционной компании Phoenix Capital Ирины Барабановой, «позитивная тенденция на украинском рынке акций 15 января была подогрета оптимистичным новостным фоном с мировых бирж, а также приходом нескольких крупных инвесторов на отечественные площадки».

Тем не менее, отмечают аналитики компании Astrum Investment Management, основные американские индексы впервые после нескольких недель уверенного роста закрылись в отрицательной зоне. По итогам прошлой недели DJIA снизился на 0,1% до 10609,7 пунктов, S&P 500 завершил неделю на отметке 1136 пункта, снизившись на 1,1%. Снижение стало возможным в связи с противоречивой отчетностью, которая выходила на протяжении всей недели, завершившись в пятницу разочаровывающей отчетностью JP Morgan, которая продемонстрировала убытки розничного и корпоративного бизнеса банка. JP Morgan открыл серию корпоративных отчетов банков, ведь на текущей неделе ожидается выход данных Morgan Stаnley, Citigroup, Bank of America и

Goldman Sachs. Аналитики ожидают, что все финансовые учреждения продемонстрируют схожую картину - сильные результаты инвестиционно-банковских подразделений при убытках от розничного бизнеса, который находится под давлением высокого уровня безработицы. «Данное положение не является сюрпризом для рынка, но каждый раз напоминает о реальном состоянии дел в экономике», - подчеркивают аналитики.

Украинский же рынок ценных бумаг по итогам прошедшей недели продемонстрировал значительный рост, что является весьма неплохим результатом, учитывая то, что торги проходили накануне президентских выборов. По-видимому, у рынка было достаточно времени, чтобы учесть это событие. Тем более, что результаты первого тура президентской гонки оказались предсказуемыми и в целом не принесли неожиданности.

И.Барабанова считает, что реакция фондового рынка на политические события в Украине последует уже по итогам оглашения окончательных результатов второго тура выборов. И ее точку зрения подтвердили итоги первого «поствыборного» дня. По словам И.Барабановой, 18 января особых колебаний на украинском рынке акций в связи с проведением президентских выборов не происходило. «Так, эмитенты индексной корзины Украинской биржи в понедельник показывали разнонаправленную динамику: цену акций в большей мере определяли торги на мировых площадках, а также фундаментальные показатели бумаг, нежели события вокруг выборов», - подчеркнула трейдер.

Тем не менее, то, кто станет следующим Президентом Украины, является важнейшим фактором для развития фондового рынка нашей страны в долгосрочной перспективе.

В частности, сопредседатель микроисследований ЦВЕ Юрай Котьян заявил в аналитическом отчете Erste Group, что поскольку вливания капитала пока не будут иметь решающего влияния на экономики стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), именно реформы, улучшающие условия для бизнеса, будут самым большим стимулом для их экономического роста. «Страны региона должны делать ставки не только на вливание капитала и динамику рынка труда, но и на рост эффективности, который обеспечит им более быстрые темпы экономического роста по сравнению с Западной Европой», - уверен Ю.Котьян.

В 2010 году в Чехии, Венгрии, Словакии и Украине пройдут выборы. Кто придет к власти, и какие реформы они проведут, и будет определять потенциальную продуктивность указанных стран в следующие годы, полагают в Erste Group.

От нового Президента, премьер-министра и их политики во многом будет зависеть и дальнейшее экономическое развитие (или упадок?) Украины. А это, в свою очередь, может кардинально повлиять на направление движения фондового рынка и даже на существование его в цивилизованной форме.

Так, начальник отдела консалтинга и аналитики фондовой компании «Автоальянс-инвест» Максим Збаражский считает основной угрозой для украинского рынка акций несбалансированность государственных финансов – наличие немалых долгов по высоким процентам несет в себе дополнительные риски для инвесторов. По его мнении, в 2010 году ситуация на рынке украинских акций будет зависеть от положения дел в мировой экономике, а также от украинских реалий.

По словам М.Збаражского, в случае, если американская экономика покажет явные признаки восстановления, можно ожидать некоторого оттока средств с развивающихся рынков и коррекцию на рынке акций. «Несомненно, она коснется и отечественных ценных бумаг, несмотря на то, что на украинском рынке акций иностранных инвесторов немного», - отметил он.

М.Збаражский также добавил, что в 2010 году ожидается постепенное восстановление мирового рынка стальной продукции, что отобразится на доходах отечественных компаний. «Учитывая ряд рисков, доходность в размере 25-30% по результатам 2010 года была бы неплохим результатом», - уверен он.

Итак, на прошедшей неделе на украинских биржах наметились некоторые положительные тенденции. В частности, рынок выдержал «политическое давление» предвыборной ситуации. Кроме того, на отечественных площадках появились крупные инвесторы. Как следствие, растут объемы торгов. Все это внушает некоторый оптимизм, особенно с учетом хоть и противоречивых, но все же часто обнадеживающих новостей о мировой экономике.

Тем не менее, снова ждем выборов. Теперь уже второго тура…

Владимир Оранский (УНИАН)