Индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 снизился

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 сегодня на открытии торгов снизился до уровня 2,463 тыс. пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, к 10 часам местного времени индекс отработал потери и вышел в небольшой плюс.

Котировки к этому времени проходили на уровне 2,465 тыс., что на 0,02% больше, чем в начале торгов.

Как сообщал УНИАН, понедельник, 18 января, WIG20 закончил с 0,94% плюсом.

На прошлой неделе индекс «голубых фишек» снизился до 2,442 тыс. пунктов с 2,473 тыс. закрытия понедельника.

Справка УНИАН. В прошлом году WIG20 вырос на 33% - до 2,388 тыс. пунктов.

Максимальное значение индекс достиг в начале декабря - 2,448 тыс. пунктов.

В начале 2010 года WIG20 продолжил рост, достигнув нового максимума 6 января на уровне 2,472 тыс. пунктов.