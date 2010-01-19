Аукцион по ОВГЗ дает интересные возможности инвесторам

Сегодняшний аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) предоставляет ряд интересных возможностей для инвесторов.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, Минфин сегодня предлагает полярные выпуски, располагающиеся на концах кривой предложения государственного долга. При этом, считает аналитик, привлекательными будут как трехмесячные, так и трехлетние ОВГЗ.

С.ФУРСА прогнозирует, что доходность коротких бумаг будет находиться в диапазоне 21%-22%, что значительно превышает ставки по депозитам в НБУ (9,5% на 1 месяц). Доходность трехлетних бумаг аналитик ожидает в диапазоне 25%-26%.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины во вторник, 19 января, проводит размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К размещению предложены бумаги со сроком погашения 14 июля 2010 года, 5 октября 2010 года и 31 октября 2012 года. Номинал облигаций – 1 тыс. грн.