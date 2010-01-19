Эксперт: глобальные рынки ждут квартальных отчетов

Глобальные рынки сейчас пребывают в ожидании квартальных отчетов от Citi, IBM и Bank of America, которые должны выйти сегодня и завтра.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что в понедельник, 18 января, биржи в США были закрыты в честь дня памяти Мартина Лютера Кинга. Никаких макро- или корпоративных данных в этот день не выходило, сказал стратег.

По словам К.ЛИТВИНА, на российских площадках вчера наблюдался рост из-за удорожания цен на нефть и небольшого подъема на европейских площадках. Индекс ММВБ вырос на 1,8% до 1479 пунктов, а индекс РТС поднялся на 1,4% до 1581 пунктов, сообщил стратег. Он добавил, что лидерами роста стали акции «Транснефти» (+8%), «Северстали» (+6,6%) и МТС (+5,2%).

Как сообщил К.ЛИТВИН, индекс DJ Stoxx 600 в понедельник поднялся на 0,7% до 258 пунктов. Он также отметил, что нефть в электронных торгах подорожала до 78,25 доллара за баррель. Товарные рынки в США вчера также не работали, поэтому на NYMEX торгов на было, подчеркнул стратег.