Окончание первого тура выборов помогло продолжению ралли

Окончание первого тура президентских выборов вчера способствовало продолжению ралли на украинском фондовом рынке.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, активность торгов на обеих основных отечественных биржах в понедельник, 18 января, была довольно высокой при общем обороте в 51 млн. грн. Больше всего выросли акции «Укрнафты» (+7,82%). По мнению аналитика, причиной такого результата стало увеличение аукционной цены на нефть компании на 42%.

Как отметил А.НЕСТЕРУК, вчера инвесторы также продолжали интересоваться бумагами металлургических предприятий: «Азовстали» (+2,31%) и Енакиевского метзавода (+0,99%). С другой стороны, добавил он, началась фиксация прибыли по Стахановскому вагоностроительному заводу (-2,90%), Алчевскому меткомбинату (-0,68%) и Ясиновскому коксохиму (-0,25%).

По информации А.НЕСТЕРУКА, вчера активно торговались украинские бумаги и на иностранных биржах, продемонстрировав высокую волатильность. Он сообщил, что Regal (-7,5%) упал больше всего на фоне низких цен на нефть. Продолжилось ралли по акциям девелопера TMM (+10,9%), начавшееся 8 января, отметил аналитик. Также большим спросом пользовались бумаги MHPC (+4,1%).

Аналитик сообщил, что в связи с выходным днем в США активность на украинском рынке еврооблигаций в понедельник была незначительной. По его информации, покупатели интересовались облигациями банковского сектора, в частности, «Альфа-Банка Украина» и «ПриватБанка», однако цены остались на прежнем уровне. Без изменения цен в течение дня торговались украинские суверенные облигации, отметил А.НЕСТЕРУК.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 18 января, повысился на 1,49% – до 634,40 пункта. Общий объем торгов составил 35 млн. 511 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 1,52% – до 1656,22 пункта. Общий объем торгов составил 36 млн. 716 тыс. грн.