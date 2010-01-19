План поступлений от приватизации выполнен на 9,3%

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) по итогам 2009 г. перечислил в государственный бюджет 793,5 млн. грн., полученных от приватизации, что составляет 9,3% от годового плана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Фонд госимущества также перечислил госбюджет 655,2 млн. грн. от аренды госимущества (117,95% годового плана), а также 431 млн. грн. дивидендов с госпакетов акций (144,79% от запланированного).

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2009 г. поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 501 млн. грн., от аренды – 555,5 млн. грн., дивиденды – 297,8 млн. грн.