Эксперт: фондовый рынок положительно воспринял отчет Citi

Фондовый рынок вчера положительно отреагировал на отчет Citi, и акции отыграли внутридневные потери.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, во вторник украинские акции торговались в минусе в течение дня, отражая негативную динамику европейских площадок. «Однако нейтральный отчет Citi под конец торгов в Киеве вызвал волну роста американских и европейских рынков, что также позитивно отразилось в особенности на индексе Украинской биржи», - сообщил стратег.

К.ЛИТВИН отметил, что объемы торгов 19 января находились на среднем уровне. При этом бумаги металлургического сектора пользовались у инвесторов повышенным спросом, подчеркнул стратег. По его информации, акции Енакиевского метзавода вчера выросли на 2,9%, «Азовстали» - на 2,7%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов вторника, 19 января, понизился на 0,23% – до 632,95 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 136 млн. 842 тыс. грн. Индекс Украинской биржи повысился на 1,35% – до 1678,56 пункта. Общий объем торгов составил 27 млн. 688 тыс. грн.