Эксперт: украинский рынок акций торговался в красной зоне

Во вторник, 19 января, украинский фондовый рынок вслед за мировыми площадками торговался в красной зоне.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

Она напомнила, что в понедельник американские фондовые площадки в связи с праздничными днями были закрыты, и во вторник ведущие индексы показывали разнонаправленную динамику. «Не добавили оптимизма рынку и известия об окончании американским банком Citigroup четвертого квартала 2009 года с убытками, которые были вызваны необходимостью погасить долг перед государством», - считает трейдер.

По словам И.БАРАБАНОВОЙ, на локальном рынке акций в течение вчерашнего дня доминировали негативные настроения. Лишь к концу торгов индекс УБ добавил 1,35% до 1678,56 пунктов, а индекс ПФТС снизился на 0,23%, отметила трейдер. Она добавила, что активность на рынке была очень вялая, и инвесторы практически не совершали покупок.

Как сообщила трейдер, на иностранном рынке акций вчера наибольший интерес наблюдался к бумагам Kernel. Несмотря на то, что во вторник акции Kernel остались на уровне закрытия предыдущего дня, по ним был зафиксирован рекордный объем торгов 7 млн. долларов, отметила И.БАРАБАНОВА. По ее словам, менее удачно вторник завершился для бумаг МХП и КДД, по которым не прошло ни одной сделки. Небольшой откат наблюдался по бумагам нефтяного сектора Cadogan Petroleum и Regal Petroleum, которые добавили 3,1% и 2,7% после падения в последние несколько дней, также сообщила трейдер.