Даже хорошие результаты не способны удивить фондовый рынок

Во вторник, 19 января, на мировых фондовых рынках наблюдалась разнонаправленная динамика.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, европейские рынки вчера ушли в минус после открытия торгов из-за разочаровывающей макростатистики из Германии. В частности, индекс инвестиционных настроений институциональных инвесторов, опубликованный ZEW, в январе понизился до 47,2 пункта, в то время как экономисты в среднем ожидали 50 пунктов. На данном фоне, а также в ожидании негативного отчета от Citi европейские фондовые рынки ушли в отрицательную территорию. Однако вышедший отчет Citi оказался нейтральным и рынок отреагировал позитивно.

Как отметил аналитик, по итогам вчерашних торгов индекс DJIA вырос на 1% до 10725 пунктов, индекс S&P 500 прибавил 1,2%, закрывшись на отметке 1150 пунктов. Европейские рынки развернули свой понижательный тренд и устремились вверх на фоне стремительного роста американских индексов. В итоге широкий европейский индекс DJ Stoxx 600 подрос на 0,8% до 260 пунктов.

С.ФУРСА подчеркнул, что после закрытия торгов вышли квартальные результаты IBM, которые превысили консенсус аналитиков, однако рынок во время вечерней сессии не отреагировал позитивно на этот отчет из-за негласных ожиданий, которые находились на более высоком уровне, чем консенсус. "Повторилась история с Intel, где предварительные ожидания раздувались на общем оптимизме, и даже хорошие результаты не способны были удивить рынок", - считает аналитик.