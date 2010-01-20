Эксперт: украинские акции во вторник торговались активно

Украинские акции на иностранных биржах во вторник, 19 января, торговались активно.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, акции DUPD (+9,2%) вчера росли на новости о том, что объем денежных средств на счету компании превзошел ожидания. Цены на остальные бумаги остались практически без изменений, отметил аналитик.

Кроме того, А.НЕСТЕРУК сообщил, что активность на украинском рынке еврооблигаций во вторник была умеренной. Он отметил, что квазисуверенный «Нафтогаз» в течение сессии торговался с повышением, прибавив четверть пункта к закрытию. По словам аналитика, продавались также суверенные облигации, однако цены в основном не изменились. Спрос был на бумаги банковского сектора, в частности на облигации «УкрСиббанка», «Альфа банка Украина» и «Vab банка», однако цены на них в течение торговой сессии не изменились, сообщил А.НЕСТЕРУК.