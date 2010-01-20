Индекс ПФТС снизился на 0,34%

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 20 января, понизился на 0,34% – до 630,79 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 68 млн. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,69% – до 1650,23 пункта. Общий объем торгов составил 32 млн. 933 тыс. грн.