Индекс ПФТС снизился на 0,34%
17:58, 20 января 2010Фондовый рынок
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Украинской биржи - на 1,69%
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 20 января, понизился на 0,34% – до 630,79 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 68 млн. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,69% – до 1650,23 пункта. Общий объем торгов составил 32 млн. 933 тыс. грн.
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