Украинский рынок акций снизился на негативе из США

Украинский фондовый рынок по итогам сегодняшних торгов снизился на негативных новостях из США.

Об этом сообщил старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, «неутешительная финансовая отчетность, которую опубликовали The Bank of America и Morgan Stanley, а также выход статистики по количеству новостроек в США добавили негативного сентимента американскому фондовому рынку». Кроме того, добавил аналитик, «американские площадки ощутили потрясения, которые были вызваны заявлениями Уоррена БАФФЕТА, чей фонд Berkshire Hathaway является крупнейшим акционером Kraft, о переплате инвесторов Kraft Foods за активы Cadbury».

Как сообщил А.НЕСТЕРУК, на украинском рынке акций сегодняшние торги начались в районе нуля, однако к вечеру все бумаги индексной корзины торговались в красной зоне. Он подчеркнул, что против рынка шел только «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича», бумаги которого прежде были недооценены и поднялись сегодня на 5,4%.

По информации аналитика, на иностранных рынках 20 января украинские бумаги показали преимущественно негативную динамику. Он отметил, что лидером падения сегодня стал Ferrexpo, а также уменьшилась стоимость акций Astarta. Рост показали бумаги газового сектора Cadogan Petroleum и Regal Petroleum, которые добавили 4,7% и 3,4% соответственно, после падения в последние несколько дней, сообщил А.НЕСТЕРУК. По его словам, акции ТММ продолжают расти на новостях о выходе неплохой неаудированной финансовой отчетности в соответствии с украинскими стандартами. Стоимость бумаг KDD осталась сегодня без изменений, добавил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 20 января, понизился на 0,34% – до 630,79 пункта. Общий объем торгов составил 68 млн. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,69% – до 1650,23 пункта. Общий объем торгов составил 32 млн. 933 тыс. грн.