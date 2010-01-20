Эксперт: доходность ОВГЗ будет расти в ближайшие недели

Доходность размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) будет постепенно расти на протяжении ближайших нескольких недель.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, пиковый уровень доходности должен быть достигнут 9 февраля, на последнем аукционе перед погашением ОВГЗ на 1,7 млрд. грн.

Как сообщил аналитик, 19 января т.г., по сравнению с предыдущим аукционом, правительству удалось разместить на 100% больше ОВГЗ. В то же время, подчеркнул он, объемы размещения остаются умеренными, не позволяя Кабинету министров без увеличения ставок рассчитывать на привлечение достаточного объема средств для погашения 1,7 млрд. грн. 10 февраля 2010 года.

По словам С.ФУРСЫ, на последнем аукционе доходности размещения не претерпели существенных изменений. Он отметил, что граничный уровень доходности на коротком конце кривой (3 и 6 месяцев) составил 22,5%, по трехлетним бумагам - 25,7%. Аналитик подчеркнул, что наибольшим спросом продолжают пользоваться длинные бумаги. Трехлетние ОВГЗ были размещены на 107 млн. грн., напомнил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины во вторник, 19 января, провело размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К размещению были предложены бумаги со сроком погашения 14 июля 2010 года, 5 октября 2010 года и 31 октября 2012 года. Номинал облигаций – 1 тыс. грн.