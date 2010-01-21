Украинский рынок акций cегодня открылся снижением

Сегодня украинский рынок акций открылся снижением.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, отыгрывая негативный новостной фон, который основан на неутешительной финансовой отчетности, опубликованной The Bank of America и Morgan Stanley вчера, а также выход макроэкономической статистики в США, индекс УБ сегодня уменьшился на 0,58% (по состоянию на 12:20). Индекс ПФТС также снизился – на 0,53%, добавила она. И это несмотря на позитивный рост европейских площадок на новостях о выходе оптимистичных статистических данных в КНР, подчеркнула трейдер.

Как отметила И.БАРАБАНОВА, объем торгов сегодня низкий – пока только 14 млн. грн. Трейдер сообщила, что все бумаги индексной корзины торгуются в минусе. По ее информации, наибольший объем торгов наблюдается по акциям «Азовстали», Енакиевскго метзавода и Ясиновского коксохима.

«Будет ли переломлен негативный тренд сегодняшнего дня, определит блок статистических данных, которые выходят в США и Еврозоне во второй половине дня», - считает трейдер.