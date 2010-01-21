Катализатором падения рынков акций стало укрепление доллара

Катализатором падения мировых рынков акций вчера стало укрепление доллара США.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, «на американских и европейских площадках в среду, 20 января, наблюдалась крайне негативная динамика из-за существенного укрепления доллара, атакже резкого падения цен на энергоносители». Одним из факторов укрепления доллара стала новость из Китая о временном сворачивании кредитования для охлаждения перегретых китайских рынков, считает стратег. Он сообщил, что вчера доллар укрепился к евро более чем на 1% .

Стратег уверен, что «укрепление доллара - безусловно плохая новость для тех, кто открыл carry trade по доллару, а также для рисковых активов, таких как нефть и акции». Он отметил, что стремительное укрепление доллара вчера привело к бурным распродажам на рынке нефти, что потянуло за собой вниз акции нефтегазового и промышленного секторов, которые и стали лидерами падения.

По словам К.ЛИТВИНА, в среду также вышел целый ряд квартальных отчетов крупнейших американских финансовых компаний, показавших убытки в связи с выплатами государству денег, взятых в рамках TARP. Однако, за исключением этих потерь, банки в целом показали удовлетворительные результаты на фоне стабилизации потерь по потребительским кредитным портфелям, подчеркнул стратег. Он также отметил, что доходы банков оказались несколько ниже ожидаемых рынком, из-за падения спроса на кредиты со стороны потребителя.

Как сообщил стратег, по итогам вчерашних торгов индекс DJIA упал на 1,1% до 10603 пунктов, индекс S&P 500 потерял 1,1%, закрывшись на уровне 1138 пунктов. Европейские рынки закрылись еще большим падением: индекс DAX упал на 2,1% до 5851 пункта, индекс DJ Stoxx 600 снизился на 1,5% до 256 пунктов, добавил он.