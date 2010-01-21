Фондовый рынок Польши снизился на 0,76%

Индекс «голубых фишек» Варшавского фондового рынка WIG20 закончил четверг на уровне 2,47051 тыс. пунктов, что на 0,76% меньше закрытия среды.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, три других главных индекса биржи также закончили день на минусе.

В частности, индекс общего рынка WIG снизился на 0,65%, sWIG80 - на 0,22%, mWIG40 снизился на 0,89%.

Объем торгов составил около 530 млн. долларов по текущему курсу 2,8 злотых за доллар.

Как сообщал УНИАН, среду, 20 января, WIG20 закончил на уровне вторника, 19 января, после роста в первые два дня недели почти на 2%.

Справка УНИАН. В прошлом году WIG20 вырос на 33% - до 2,38872 тыс. пунктов.

Максимального значения индекс достиг в начале декабря - 2,448 тыс. пунктов.

В начале 2010 года WIG20 продолжил рост, достигнув нового максимума 6 января на уровне 2,47283 тыс. пунктов.