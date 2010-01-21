Индекс ПФТС понизился на 0,28%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 21 января, понизился на 0,28% – до 629,23 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 174 млн. 243 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,76% – до 1640,47 пункта. Общий объем торгов составил 34 млн. 871 тыс. грн.