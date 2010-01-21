Трейдер: предпосылок для возобновления ралли сейчас нет

Предпосылок для возобновления ралли на украинском фондовом рынке сейчас нет, в отсутствие позитивных новостей с внешних площадок.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, «в настоящее время инвесторы не спешат делать покупки».

Как считает трейдер, сегодня на американских фондовых площадках царит пессимизм. Она объяснила, что рынок продолжает отыгрывать негативный новостной фон, связанный с выходом неутешительной финансовой отчетности, опубликованной The Bank of America и Morgan Stanley вчера, а также с неудовлетворительными макроэкономическими показателями в США. Не добавили рынку оптимизма и данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США, которые вышли сегодня хуже ожиданий, отметила И.БАРАБАНОВА. На этих новостях американские фондовые индексы торгуются в «красной зоне», подчеркнула она.

По словам трейдера, следуя негативному тренду фондовых площадок Америки, украинские индексы сегодня также упали. На западных рынках активность по украинским бумагам в течение дня также была невысокой, сообщила она. Трейдер отметила, что акции нефтяных компаний (Regal Petroleum, Cadogan Petroleum, JKX) торговались в красной зоне. По информации И.БАРАБАНОВОЙ, активность по бумагам «Астарты» и «Кернел» также была небольшой: по итогам сегодняшнего торгового дня они закрылись разнонаправленно. Трейдер сообщила, что несколько угас интерес к бумагам МХП. Падение также продолжили бумаги Ferrexpo, добавила она.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 21 января, понизился на 0,28% – до 629,23 пункта. Общий объем торгов составил 174 млн. 243 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,76% – до 1640,47 пункта. Общий объем торгов составил 34 млн. 871 тыс. грн.