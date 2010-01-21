Эксперт: фондовые индексы не смогли отыграть вчерашние потери

Украинские фондовые индексы сегодня снова снизились на фоне распродаж на мировых рынках.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что украинский рынок ценных бумаг 21 января закрылся в минусе. По словам стратега, европейские площадки в четверг не смогли отыграть потери среды, что негативно отразилось на украинских акциях.

К.ЛИТВИН, сообщил, что объем торгов на Украинской бирже сегодня находился на высоком уровне, составив 35 млн. грн. По словам стратега, большинство голубых фишек закрылось в минусе. На этом фоне он отметил «Азовсталь» и «Мотор Сич», закрывшиеся в плюсе - 0,6% и 0,3% соответственно. Одним из лидеров падения сегодня стала «Укрнафта», потерявшая 1,5% по итогам дня, добавил стратег.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 21 января, понизился на 0,28% – до 629,23 пункта. Общий объем торгов составил 174 млн. 243 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,76% – до 1640,47 пункта. Общий объем торгов составил 34 млн. 871 тыс. грн.