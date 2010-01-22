Эксперт: фондовый рынок вчера мог упасть еще больше

Падение украинского фондового рынка вчера могло быть еще большим, если бы он не закрылся до того, как президент США Барак ОБАМА объявил о введении новых ограничений для инвестиционных банков.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

Он напомнил, что украинский фондовый рынок 21 января несколько снизился. Как отметил аналитик, объем торгов на отечественных биржах был средний - 45 млн. грн. По его словам, ЛуАЗ (-3,50%) продолжал падать на фоне слабых операционных результатов и высокой долговой нагрузки компании. Инвесторы продавали акции «Укрнафты»(-1,51%), сообщил аналитик. Высокий спрос был только на бумаги «Азовстали» (+0,59%), добавил он.

По словам А.НЕСТЕРУКА, активность торгов украинскими бумагами на иностранных биржах вчера была низкой. Значительно упали акции Ferrexpo (-4,2%), сообщил аналитик. В то же время, отметил он, DUPD (+2,8%) продолжает демонстрировать хорошие результаты. Этому способствуют позитивные настроения рынка, связанные с новостями о наличии большего количества денежных средств на счетах компании, чем ожидалось, объяснил А.НЕСТЕРУК.

Аналитик отметил, что в четверг вышло много новостей, и в то время как все рынки акций значительно упали, на украинском рынке еврооблигаций доминировали покупатели. Практически все бумаги торговались с повышением: рост составил от четверти до полутора пункта, подчеркнул А.НЕСТЕРУК. По его словам, «Нафтогаз» двигался наравне с суверенными облигациями, а бумаги банковского сектора торговались не очень активно – все цены остались на прежнем уровне.